Канада подтвердила, что знаменитый сикхский бизнесмен Малик убит

Канадская полиция сообщила, что 14 июля был застрелен сикхский бизнесмен Рипудаман Сингх Малик, которого в свое время подозревали к причастности к взрыву бомбы в авиакомпании Air India.

Мотив убийства не установлен, связь с нападением на авиакомпанию не выявлена. Сержант Королевской канадской полиции Дэвид Ли призвал не строить догадок по поводу убийства, а дождаться результатов расследования.

Сообщается, что к месту происшествия незадолго до стрельбы приехала белая Honda CRV, которая ждала 75-летнего Малика.

Впоследствии этот автомобиль был найден сгоревшим на соседней улице. 

Рейс 182 Air India взорвался над Атлантическим океаном в 1985 году. Погибли 329 человек. Бизнесмена Малика оправдали в 2005 году.

Власти Канады и Индии считают, что нападение спланировали сикхские экстремисты в качестве мести индийской стороне за штурм Золотого храма сикхизма в Амритсаре в 1984 году.

В 2010 году канадское правительство принесло извинения семьям жертв за то, что власти не отреагировали на сведения, которые могли бы предотвратить нападение или найти виновных.

Сержант Ли предложил всем, у кого есть записи с  камер видеонаблюдения или с видеорегистраторов предоставить эту информацию полиции.

Опубликовано: Светлана Репина

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 