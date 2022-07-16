Канада подтвердила, что знаменитый сикхский бизнесмен Малик убит
Канадская полиция сообщила, что 14 июля был застрелен сикхский бизнесмен Рипудаман Сингх Малик, которого в свое время подозревали к причастности к взрыву бомбы в авиакомпании Air India.
Мотив убийства не установлен, связь с нападением на авиакомпанию не выявлена. Сержант Королевской канадской полиции Дэвид Ли призвал не строить догадок по поводу убийства, а дождаться результатов расследования.
Сообщается, что к месту происшествия незадолго до стрельбы приехала белая Honda CRV, которая ждала 75-летнего Малика.
Впоследствии этот автомобиль был найден сгоревшим на соседней улице.
Рейс 182 Air India взорвался над Атлантическим океаном в 1985 году. Погибли 329 человек. Бизнесмена Малика оправдали в 2005 году.
Власти Канады и Индии считают, что нападение спланировали сикхские экстремисты в качестве мести индийской стороне за штурм Золотого храма сикхизма в Амритсаре в 1984 году.
В 2010 году канадское правительство принесло извинения семьям жертв за то, что власти не отреагировали на сведения, которые могли бы предотвратить нападение или найти виновных.
Сержант Ли предложил всем, у кого есть записи с камер видеонаблюдения или с видеорегистраторов предоставить эту информацию полиции.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Диетолог Лаура Макдермот назвала неожиданные эффекты употребления грейпфрутового сока
Грейпфруктовый сок прекрасно освежает, подходит для приготовления коктейлей. Но на этом его преимущества не заканчиваются, ведь такой напиток оказывает положительное влияние на здоровье. Но есть и некоторые нюансы.Подробнее...
-
-
Индия возмущена наращиванием китайских военный сил в Гималаях и считает это оскорбительным
Издание The Hindu со ссылкой на источники в индийской разведке сообщает, что Народно-освободительная армия Китая увеличила численность своих войск за 10 км от спорной границы с Гималаями с 20 000 до 120 000 человек.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
The Grayzone: журналистка из Германии увидела зверства ВСУ в Донецке
Индия возмущена наращиванием китайских военный сил в Гималаях и считает это оскорбительным
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу
Канада подтвердила, что знаменитый сикхский бизнесмен Малик убит
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС