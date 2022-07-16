Канада подтвердила, что знаменитый сикхский бизнесмен Малик убит

Канадская полиция сообщила, что 14 июля был застрелен сикхский бизнесмен Рипудаман Сингх Малик, которого в свое время подозревали к причастности к взрыву бомбы в авиакомпании Air India.

Мотив убийства не установлен, связь с нападением на авиакомпанию не выявлена. Сержант Королевской канадской полиции Дэвид Ли призвал не строить догадок по поводу убийства, а дождаться результатов расследования.

Сообщается, что к месту происшествия незадолго до стрельбы приехала белая Honda CRV, которая ждала 75-летнего Малика.

Впоследствии этот автомобиль был найден сгоревшим на соседней улице.

Рейс 182 Air India взорвался над Атлантическим океаном в 1985 году. Погибли 329 человек. Бизнесмена Малика оправдали в 2005 году.

Власти Канады и Индии считают, что нападение спланировали сикхские экстремисты в качестве мести индийской стороне за штурм Золотого храма сикхизма в Амритсаре в 1984 году.

В 2010 году канадское правительство принесло извинения семьям жертв за то, что власти не отреагировали на сведения, которые могли бы предотвратить нападение или найти виновных.

Сержант Ли предложил всем, у кого есть записи с камер видеонаблюдения или с видеорегистраторов предоставить эту информацию полиции.