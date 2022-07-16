Индия возмущена наращиванием китайских военный сил в Гималаях и считает это оскорбительным

Издание The Hindu со ссылкой на источники в индийской разведке сообщает, что Народно-освободительная армия Китая увеличила численность своих войск за 10 км от спорной границы с Гималаями с 20 000 до 120 000 человек.

Журналисты отмечают, что такое увеличение произошло за последние два года. В прошлом месяце в газете был опубликован отчет, согласно которому Китай развернул четыре дивизии в 48 000 военнослужащих в этом регионе.

Это случилось на границе с восточным Ладакхом, где в июне 2020 года прошли ожесточенные бои. Тогда погибли как минимум 20 индийских солдат и 4 китайских военных.

После столкновения Китай отремонтировал и расширил казармы в этом районе. Исследователь из аналитического центра военной науки и техники Юань Ван в Пекине Чжоу Ченмин говорит, что постоянные здания являются складами для хранения топлива, а переносные предназначены для размещения военнослужащих.

В The Hindu пишут, что китайская сторона усилила противовзрывные ангары для размещения истребителей и модернизировала взлетные полосы.

Также были установлены улучшенные системы противовоздушной обороны. По мнению Чжоу, эти действия направлены на подготовку к внезапным атакам индийской армии.

Бывший посол Индии в Дании, специалист по китайско-индийским отношениям Йогеш Гупта говорит, что подобные меры рассматриваются в Нью-Дели как наступательные действия по вторжению на территорию Индии.

По его словам, развертывание Индии носит оборонительный характер, развертывание Китая — наступательное.