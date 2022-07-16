Премьер-министр Венгрии Орбан считает, что Европа «выстрелила себе в легкие» санкциями против России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз «выстрелил себе в легкие» необдуманными санкциями в отношении России.
Политик считает, что эти меры нужно отменить, иначе они разрушат европейскую экономику. Он уточнил, что санкции не ослабляют Россию и не приближают стороны конфликта к какому-либо урегулированию.
При этом Орбан признал, что Украина нуждается в помощи, но призвал Европу пересмотреть свою стратегию.
Премьер-министр говорит, что момент истины должен наступить в Брюсселе, когда лидеры признают, что допустили просчет, что политика санкций была основана на неверных
В связи с прекращением поставок газа из России Орбану пришлось сократить многолетнее ограничение цен на коммунальные услуги для домохозяйств с высоким потреблением.
Экономисты оценивают введенные ограничения в 3,71 млрд долларов. Это помогло Орбану выиграть победить на выборах, но вызвало резкий рост дефицита бюджета.
Премьер уже принял решение повысить налоговую ставку для множества малых фирм в рамках сдерживания роста бюджетного дефицита. Это привело к протестам в Будапеште.
На данный момент в Венгрии самая высокая инфляция за 20 лет, причем ситуация усугубляется слабым форинтом.
Опубликовано: Светлана Репина
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