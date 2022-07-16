Премьер-министр Венгрии Орбан считает, что Европа «выстрелила себе в легкие» санкциями против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз «выстрелил себе в легкие» необдуманными санкциями в отношении России.

Политик считает, что эти меры нужно отменить, иначе они разрушат европейскую экономику. Он уточнил, что санкции не ослабляют Россию и не приближают стороны конфликта к какому-либо урегулированию.

При этом Орбан признал, что Украина нуждается в помощи, но призвал Европу пересмотреть свою стратегию.

Премьер-министр говорит, что момент истины должен наступить в Брюсселе, когда лидеры признают, что допустили просчет, что политика санкций была основана на неверных

В связи с прекращением поставок газа из России Орбану пришлось сократить многолетнее ограничение цен на коммунальные услуги для домохозяйств с высоким потреблением.

Экономисты оценивают введенные ограничения в 3,71 млрд долларов. Это помогло Орбану выиграть победить на выборах, но вызвало резкий рост дефицита бюджета.

Премьер уже принял решение повысить налоговую ставку для множества малых фирм в рамках сдерживания роста бюджетного дефицита. Это привело к протестам в Будапеште.

На данный момент в Венгрии самая высокая инфляция за 20 лет, причем ситуация усугубляется слабым форинтом.