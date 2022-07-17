Экономика Китая сокращается из-за карантина и политики «нулевого COVID»

Во втором квартале экономика Китая сократилась на 2,6% из-за закрытия Шанхая и других городов для борьбы со вспышками коронавируса.

При этом правительство заявляет, что после возобновления работы предприятий наблюдается стабильное восстановление.

В первом квартале года экономический рост замедлился на 1,4%. Гонконгский фондовый рынок упал после новостей на 0,8%, а рынки в Токио, Шанхае и Сеуле выросли.

С конца марта был закрыт Шанхай, который является самым загруженным портом в мире. Миллионы людей оказались заперты в своих домах, что привело к сокращению потребительских расходов.

В мае заводам и офисам разрешили возобновить работу. Однако экономисты считают, что возвращение к нормальной жизни займет недели или даже месяцы.

По мнению аналитиков, торговые партнеры Китая ощутят на себе влияние перебоев с поставками в течение следующих нескольких месяцев.

Согласно отчету Джулиана Эванса-Причарда из Capital Economics, данныен о промышленном производстве, потребительских расходах и других показателях были даже слабее, чем ожидалось.

В Китае не слишком большое количество заражений коронавирусом. Однако власти требуют придерживаться политики «нулевого COVID». Это означает, что каждый человек с положительным результатом теста должен быть изолирован.

Правительство вводит карантин отдельных зданий или кварталов, в которых выявлена инфекция. Эти ограничения распространяются на районы, где проживают миллионы людей.