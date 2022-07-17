Тайвань хочет оштрафовать технологического гиганта Foxconn за инвестиции в китайские чипы

Правительство Тайваня готово оштрафовать компанию Foxconn за инвестиции в китайский конгломерат по производству микросхем без разрешения регулирующий органов.

Сумма штрафа может составить до 835 000 долларов. Foxconn является крупнейшим в мире производителем электроники.

Компания стала акционером китайского конгломерата чипов Tsinghua Unigroup, вложив в дочернюю компанию 797 млн долларов.

На Тайвани опасаются амбиций Китая в плане развития полупроводниковой промышленности, поэтому хотят ввести соответствующие законы.

Foxconn не запрашивал предварительного разрешения правительства Тайваня для инвестиций в китайский проект. Власти рассматривают это как нарушение законодательства.

Сейчас регулирующие органы изучают инвестиции. Им предстоит либо дать разрешение на вложение средств, либо оштрафовать компанию. Тогда Foxconn придется отозвать инвестиции.

Foxconn, наиболее известная сборкой iPhone для Apple Inc., заинтересована в производстве автомобильных чипов, в связи с выходом на рынок электромобилей.