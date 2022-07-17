На продовольственном рынке в Ухане обнаружена очередная опасная бактерия, на этот раз – у черепах

В китайском городе Ухань у одного из студентов выявлена бактерия, вызвавшая холеру. Такой же патоген нашли на местном продуктовом рынке у черепах.

После обнаружения бактерии, способной вызвать холеру, в образцах черепах с мягким панцирем на рынке была проведена дезинфекций.

Ни у одного человека, контактировавшего с этими черепахами, не выявлено случаев заболевания холерой. Магазин, где торговали этой продукцией, закрыт на 3 дня.

Власти заявили, что штамм холерного вибриона O139 у студента, о котором было объявлено в несколько дней назад, не связан с зараженными черепахами. Чиновники отслеживают партии черепах, отправленные в другие города.

Несмотря на все эти меры, люди сильно обеспокоены ситуацией. Все помнят, что первые случаи COVID-19 в 2019 году тоже связывали с местным рынком, где продавались морепродукты.

Пользователи соцсетей требуют выявить источник бактерии, вызывающей холеру, и принять срочные меры.

Профессор микробиологии в Университете Федерации Австралии Эндрю Гринхилл отмечает, что эта ситуация снова напомнила об опасности подобных рынков для здоровья населения.

Вместе с тем он не видит причин для беспокойства, поскольку случаи холеры регистрируются и в других странах, а крупные вспышки маловероятны при соблюдении требований санитарии и наличии безопасной питьевой воды.