На продовольственном рынке в Ухане обнаружена очередная опасная бактерия, на этот раз – у черепах
В китайском городе Ухань у одного из студентов выявлена бактерия, вызвавшая холеру. Такой же патоген нашли на местном продуктовом рынке у черепах.
После обнаружения бактерии, способной вызвать холеру, в образцах черепах с мягким панцирем на рынке была проведена дезинфекций.
Ни у одного человека, контактировавшего с этими черепахами, не выявлено случаев заболевания холерой. Магазин, где торговали этой продукцией, закрыт на 3 дня.
Власти заявили, что штамм холерного вибриона O139 у студента, о котором было объявлено в несколько дней назад, не связан с зараженными черепахами. Чиновники отслеживают партии черепах, отправленные в другие города.
Несмотря на все эти меры, люди сильно обеспокоены ситуацией. Все помнят, что первые случаи COVID-19 в 2019 году тоже связывали с местным рынком, где продавались морепродукты.
Пользователи соцсетей требуют выявить источник бактерии, вызывающей холеру, и принять срочные меры.
Профессор микробиологии в Университете Федерации Австралии Эндрю Гринхилл отмечает, что эта ситуация снова напомнила об опасности подобных рынков для здоровья населения.
Вместе с тем он не видит причин для беспокойства, поскольку случаи холеры регистрируются и в других странах, а крупные вспышки маловероятны при соблюдении требований санитарии и наличии безопасной питьевой воды.
Опубликовано: Светлана Репина
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