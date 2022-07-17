Канцлера Германии Олафа Шольца обвинили в том, что он нарушил обещание НАТО увеличить расходы на оборону.

Такое заявление Шольц сделал в феврале нынешнего года на фоне российско-украинского конфликта. Он сказал, что Германия уже сейчас начнет тратить больше на финансирование армии.

Шольц говорил, что в оборону ежегодно будет вкладываться более 2% ВВП страны. Однако министр финансов Кристиан Линднер представил финансовый план, который опровергает это заявление.

Так, в 2022 году расходы на оборону в Германии составят 1,5% ВВП, в 2023 году – 1,7%. Приблизиться к показателю, озвученному Шольцем, страна сможет только через пять лет.

Правительство Германии планирует создать фон в 100 млрд евро для восстановления ослабленных вооруженных сил страны. Однако оппозиция считает, что это не поможет после десятилетий упадка.

На данный момент около трети военного оборудования находится в рабочем состоянии.

Доктор Виттманн, который ранее работал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сказал The Telegraph, что он давно предупреждал: Германия пожалеет о том, что допустила деградацию своих тяжелых вооружений, таких как танки и артиллерия.

Хотя годовой оборонный бюджет Германии на 2022 год примерно на 3,5 миллиарда евро выше, чем в прошлом году, в соответствии с финансовым планом г-на Линднера расходы на оборону снова начнут снижаться с 2023 года.