В США назвали причину смерти первой жены Дональда Трампа

Травмы туловища стали причиной смерти Иваны Трамп, первой жены бывшего президента США Дональда Трампа, сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление Управления главного судебно-медицинского эксперта в Нью-Йорке (OCME).

Представитель полиции заявил в четверг, 14июля, что Ивана Трамп была найдена мертвой возле лестницы своей нью-йоркской квартиры.

"Медицинский эксперт установил, что причиной ее смерти стал несчастный случай, вызванный тупым ушибом туловища. После обнародования этого заявления ОСМЕ не будет в дальнейшем комментировать ход расследования", — сообщили в ОСМО.

В полиции сообщили, что признаков причастности к инциденту третьих лиц нет. Как сообщила в пятницу Daily Mail, у 73-летней женщины случился сердечный приступ, и она упала с лестницы.

Ивана Трамп обедала в соседнем ресторане за день до своей смерти. Его владелец сообщил журналистам, что женщина "выглядела немного уставшей".

Дональд Трамп женился на Иване из Чехословакии в 1977 году, а развод состоялся в 1992 году. У них было трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. На момент смерти ей было 73 года.