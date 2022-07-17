Polsat News: Польша передала Украине сотни танков PT-91 Twardy

В Интернете опубликована запись перевозки польских танков PT-91 Twardy в Украину. Уже несколько дней в украинских СМИ ходят слухи о передаче этих машин, сообщает Polsat News.

В то же время минобороны Польши сообщило о закупке танков Abrams в США, что должно позволить уравнять бронетанковые силы.

В сети появилась запись, на которой, вероятно, показаны танки PT-91 Twardy, которые Польша якобы передала Украине. Ролик в своем Telegram опубликовало в пятницу, 15 июля агентство УНИАН, с оговоркой, что не может подтвердить подлинность записи.

В украинских соцсетях уже несколько дней появляются сообщения о том, что танки Twardy были переданы Украине, за что Польша должна была получить от американцев танки Abrams. Информация официально никак не подтверждена. Польская армия имеет 232 танка Twardy.

РТ-91 — польская модернизация танка Т-72. Разработан в 90-х годах. Машины в этой версии имеют более мощный двигатель, модернизированную систему управления огнем и динамическую защиту.

В пятницу вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в интервью Информационному радиоагентству, что с США достигнуто соглашение о закупке 116 бывших в употреблении танков Abrams. Машины призваны восполнить недостатки, возникшие у ранее переданных Украине танков Т-72.

В конце апреля на Polsat News премьер-министр Матеуш Моравецки подтвердил, что польская сторона передала Украине танки Т-72. Их должно было быть столько, чтобы можно было сформировать две бригады, т. е. свыше 200 единиц.

В свою очередь, в начале апреля Мариуш Блащак подписал контракт на покупку 250 танков Abrams в последней версии. Поставки запланированы на 2025-26 годы. Глава Министерства национальной обороны сообщил, что в этом году американские военные передадут Польше 28 танков для учебных целей.