Из-за дефицита российского газа зимой в ЕС снизят температуру отопления в домах

Еврокомиссия хочет, чтобы государства-члены ЕС разослали индивидуальным потребителям сообщения, побуждающие их экономить газ за счет снижения температуры отопления до 19 градусов по Цельсию и кондиционирования воздуха до 25 градусов.

Предполагается, что это способ предотвратить газовый кризис зимой, говорится в сообщении Еврокомиссии, которое должно быть опубликовано в следующую среду, 20 июля, но проект которого уже можно найти в Интернете.

"Европа сейчас должна готовиться к возможным дальнейшим перебоям — даже если Россия прекратит полностью поставки газа. Совет Европы в своих выводах от 31 мая и 23 июня призвал провести эту подготовку в срочном порядке, для более тесной координации с государствами-членами и между ними", — читаем во введении к проекту сообщения Европейской комиссии.

По оценке Комиссии, газовая система ЕС "с лихвой компенсировала» дефицит в 25 млрд кубометров сокращенного импорта российского газа за счет 35 млрд кубометров сжиженного газа и импорта трубопроводов из других стран. Однако моделирование показывает, что полное прекращение поставок из России приведет к тому, что ЕС не сможет заполнить свои склады на 80 процентов.

Поэтому Комиссия предложит "План сокращения спроса", который сократит потребление газа как частными потребителями, так и компаниями по оказанию основных услуг и промышленностью.

ЕК хочет, чтобы государства-члены разослали отдельным потребителям сообщения, побуждающие их экономить газ за счет снижения температуры отопления до 19 градусов по Цельсию и кондиционирования воздуха до 25 градусов.

Комиссия также призовет государства-члены рассмотреть возможность перехода с газа на уголь и ядерное топливо, где это возможно.

В то же время будет оговорено, что временный переход с газа на уголь "может увеличить выбросы", а возобновляемые источники энергии остаются главным приоритетом. Он также предложит ослабить ограничения на выбросы для промышленности, чтобы дать ей больше возможностей для маневра.