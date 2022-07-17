Сергей Шойгу отдал приказ активизировать наступления по всем направлениям

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал войскам РФ активизировать свои действия в Украине. Такое распоряжение министр отдал после проверки войск армий «Юг» и «Центр», о которой сообщило в субботу Минобороны России.

Минобороны России опубликовало видео встречи. Во время управления российскими войсками Сергей Шойгу заслушал доклады о положении на фронте, в том числе от командующего группы «Юг» генерала армии Сергея Суровикина и командующего группой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина.

В завершение проверки глава российского военного ведомства дал необходимые указания о дальнейшей активизации деятельности группировок на всех оперативных направлениях, чтобы исключить возможность нанесения киевским режимом массированных ракетно-артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры и жителей населенных пунктов Донбасса и других регионов, говорится в сообщении Минобороны России.

На совещании с командирами Сергей Шойгу также вручил награды двум генералам от имени Владимира Путина, который 4 июля подписал указ по этому поводу.

Генерал-полковник Александр Лапин и генерал-майор Эседулла Абачев получили высшие награды - Героя России. Оба командира участвовали в операции по освобождению Лисичанска, после чего Владимир Путин приказал сделать оперативную паузу.