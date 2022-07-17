Глава МВД Сербии обвинил хорватские власти в фашизме

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что для хорватских дипломатов будет введен особый режим из-за запрета президенту Александру Вучичу посетить комплекс концлагеря Ясеновац в Хорватии.

Александр Вулин также сделал резкое заявление и обвинил хорватские власти в фашизме: «Фашисты сегодня — члены Европейского союза, не людям, чтобы им напоминали, сколько детей они убили». Это наиболее резкое заявление от сербского чиновника такого уровня в отношении Хорватии.

Ранее власти Хорватии запретили посещение комплекса на месте бывшего концлагеря Ясеновац президенту Сербии Александру Вучичу. Решение является не просто скандальным, но и противоречащим европейским ценностям.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что это «тоже самое, что запретить президенту Израиля посетить Освенцим». По ее словам, антицивилизационное и антиевропейское решение не может быть принято в грубом нарушении свободы передвижения президента Александра Вучича.

Брнабич добавила, что даже не анализируя неуважение к сербским жертвам геноцида, это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории государств.