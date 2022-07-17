Джулиан Ассанж: США преследует цель ведения бесконечной войны

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж объяснил принцип работы американской политической и военной машины на примере ведения войны в Афганистане и вывода оттуда американских войск.

Ассанж заявил, что конечная цель американского правительства состояла не в том, чтобы полностью подчинить Афганистан, а чтобы с помощью его «выкачать деньги из карманов налогоплательщиков США и Европа». После этого, средства передаются в руки транснациональных силовых элит.

По словам Ассанж, главная цель США ведениями «не победоносной, а бесконечной войны», так как бесконечная война — инструмент для выкачивания денег и передачи их в необходимые каналы.

Ранее сообщалось, что Ассанж лишен гражданства Эквадора по решению суда. Гражданство этой страны он получил в начале 2018 года, однако суд решил, что он получил документы в «ненадлежащей правовой процедуре по решению прошлого правительства Эквадора».

С 2019 года Ассанж находится в тюрьме Белмарш в Лондоне за нарушение условий освобождения под залог. В 2012 году Швеция обвинила его в сексуальных домогательствах и Великобритания должна была определиться насчет экстрадиции, однако Ассанж вышел под залог и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.

В прошлом году он был выдворен из посольства за нарушение поведения и снова попал под арест. Теперь его скорее всего экстрадирует в США, где Джулиана Ассанжа ждет пожизненное заключение за публикацию секретных документов.