Джулиан Ассанж: США преследует цель ведения бесконечной войны
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж объяснил принцип работы американской политической и военной машины на примере ведения войны в Афганистане и вывода оттуда американских войск.
Ассанж заявил, что конечная цель американского правительства состояла не в том, чтобы полностью подчинить Афганистан, а чтобы с помощью его «выкачать деньги из карманов налогоплательщиков США и Европа». После этого, средства передаются в руки транснациональных силовых элит.
По словам Ассанж, главная цель США ведениями «не победоносной, а бесконечной войны», так как бесконечная война — инструмент для выкачивания денег и передачи их в необходимые каналы.
Ранее сообщалось, что Ассанж лишен гражданства Эквадора по решению суда. Гражданство этой страны он получил в начале 2018 года, однако суд решил, что он получил документы в «ненадлежащей правовой процедуре по решению прошлого правительства Эквадора».
С 2019 года Ассанж находится в тюрьме Белмарш в Лондоне за нарушение условий освобождения под залог. В 2012 году Швеция обвинила его в сексуальных домогательствах и Великобритания должна была определиться насчет экстрадиции, однако Ассанж вышел под залог и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.
В прошлом году он был выдворен из посольства за нарушение поведения и снова попал под арест. Теперь его скорее всего экстрадирует в США, где Джулиана Ассанжа ждет пожизненное заключение за публикацию секретных документов.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции
Минобороны РФ сообщило о дезертирстве стрелковой роты ВСУ на территории ДНР
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу
Шеремет: атака ВСУ на Крымский мост приведёт к сокрушительному удару по Киеву
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС