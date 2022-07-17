Минобороны РФ сообщило о дезертирстве стрелковой роты ВСУ на территории ДНР
Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что стрелковая рота 58-го батальона Вооруженных сил Украины дезертировала в полном составе на территории ДНР.
В оборонном ведомстве уточняют, что стрелковая рота ВСУ 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны была в подчинении командира 10-го батальона горно-штурмовой бригады. Она отошла от позиций и дезертировала в полном составе на территории Донецкой народной республики.
Представители российского Минобороны отметили, что украинская Стрелковая рота находилась около населенного пункта Верхнекаменское, однако после дезертирства подразделение покинула свои позиции и направилось в неизвестном направлении.
В Минобороны РФ считают, что дезертирство в ВСУ будет только усиливаться на фоне больших потерь и недостатка продовольствия. Так, по этим причинам дезертировали военные бригады ВСУ на территории Луганской народной республики — они потеряли до 60% личного состава.
Минобороны РФ также сообщало, что в действующих подразделениях ВСУ на лисичанском направлении буквально критическая ситуация с продовольствием на фоне которой фиксируются многочисленные случае оставления позиций и дезертирства украинских военных.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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Минобороны РФ сообщило о дезертирстве стрелковой роты ВСУ на территории ДНР
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