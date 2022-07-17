Bloomberg: Китай рассматривает покупку угля у Австралии из-за санкций против РФ

Китайские политики обсуждают возможность покупать нефть у Австралии из-за жёстких антироссийских санкций.

Американская газета Bloomberg утверждает, что правительство Китая рассматривает возможность приобретения угля у Австралии в промышленных масштабах в случае, если государства коллективного Запада ужесточат санкции против России, что ухудшит торгово-экономические отношения между Пекином и Москвой.

На текущий момент в Китае действует запрет на приобретение угля из Австралии, однако китайские политики ведут тайные обсуждения возможности снять данную ограничительную меру в случае интенсификации антироссийских санкций.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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