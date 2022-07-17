ВСУ нанесли массированный удар по Донецку из «Градов», выпустив 60 ракет

Армия Украины совершила массированный ракетный удар по центру Донецка из РСЗО "Град".

Пресс-служба Совместно центра по контролу и координации режима прекращения огня уведомляет, что 17 июля вооружённые силы Украины совершили массированную ракетную атаку на центр Донецка. Большинство боеприпасов поразили Куйбышевский район города, всего выпущено не менее шестидесяти снарядов.

Обстрел Донецка со стороны ВСУ вёлся ровно две минуты: украинские военные открыли огнь в 12:40 и 12:50 по московскому времени из позиций в Первомайском.