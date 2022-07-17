Спорт на выживание или изнурительное безумство: Big Dog's Backyard Ultra, который многие хотят запретить

Каждый год сотни людей принимают участие в дистанции Big Dog's Backyard Ultra, где их ждут психологические страдания, стертые до крови ноги, растяжки, галлюцинации, недосып и многое другое связанное со страданиями.

Идея дистанции заключается в том, что бы пробежать Big Dog's Backyard Ultra не самый быстрый или здоровый, а тот, у кого сильный дух.

При этом ограничений в дистанции нет, а максимальный рекорд, который ставили составляет порядка 502 километров за 75 часов.

Один из участников, который финишировал третьим преодолев 216 миль рассказал, что на последних этапах толпа постоянно подсказывает, что сделать — выпить это, сходить туда, съесть то.

По его словам, у некоторых участников после такого просто перестает работать мозг.

Интересно, что старт у дистанции есть, а вот финиша — нет. Вместо него есть надувной баннер с чертой, на которой так и написано «финиша нет».

При этом условия Big Dog's Backyard Ultra спартанские: нужно быстро возвести палатки, быстро передохнуть, а из питания только то, что можно приготовить на походной плитке.

Некоторые участники признаются, что им приносит удовольствие некая степень страданий, потому что Big Dog's Backyard Ultra не воспринимается как состязание, а скорее как веселье и доказательства того, что твой дух силен.

В отличии от тех, кому в удовольствие «страдать» в Беларуси также есть свои герои, которые проходят дистанцию, чтобы помочь другим.

Так, 23-летний житель Кобрина Владислав Клундук пробежал 290 километров за 90 часов без сна, чтобы собрать деньги на лечение ребенку со СМА.