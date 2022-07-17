Глава организации «Пища жизни. Донбасс» Кирилл Губарев погиб в ЛНР из-за обстрела ВСУ

Украинские военные обстреляли город Алчевск в Луганской области, что привело к гибели людей.

Мэр города Алчевск в ЛНР Альберт Апшев сообщил, что сегодня армия Украины обстреляла данный населённый пункт из американских РСЗО HIMARS, что спровоцировало масштабные разрушения городской инфраструктуры и повлекло за собой гибель двух человек и ранение одного мирного жителя.

По словам Апшева, одним из погибших оказался Кирилл Губарев, который являлся организатором общественного движения "Пища жизни. Донбасс".

Губарев занимался кормлением оставшихся без домов людей в Северодонецке, Попасной, Лисичанске и других горячих точках.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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