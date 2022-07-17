ЛНР хочет передать части ликвидированных HIMARS в Следственный комитет России

Офицер народной милиции Луганской народной республики Алексей Гетманский заявил, что правительство республики намерено передать части ликвидированных HIMARS в Следственный комитет России.

Гетманский считает, что фрагменты америнкской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS будут служить «доказательством военных преступлений Киева». Ранее представительство ЛНР в Москве уже заявляло, что фрагменты HIMARS в Алчевске будут переданы СК РФ при необходимости.

По сообщению представителей ЛНР и Минобороны РФ, 16 июля именно из этих РСЗО был обстрелян город Алчевск, а позже союзные силы уничтожили американский HIMARS и собрали фрагменты. По неподтвержденным данным, в результате ударов погибли два человека.

Офицер народной милиции подчеркнул, что ЛНР сотрудничает со Следственным комитетом России на постоянной основе. В первую очередь союзные силы помогают СК РФ в изъятии с места происшествия осколков и фрагментов.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что российская армия уничтожила пусковую установку и транспортном-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. По информации ведомства, этой техникой пользовались военные Вооруженных сил Украины для ликвидации высокоточного российского оружия наземного базирования.