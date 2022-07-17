The Guardian: инициативы президента США Джо Байдена не находят поддержки американцев

Авторитетное британское издание The Guardian сообщает, что позиция американских сенаторов, в частности Джо Минчина, не дает инициативам Джо Байдена поддержку среди американцев.

Ранее сенатор-демократ Джо Манчин заблокировал законодательные инициативы президента США Джо Байдена, что стало началом провала политики Демократической партии для роста поддержки американских граждан. Фактически перед предстоящими выборами в Конгресс, демократические силы серьезно отстают от республиканских.

Администрация Джо Байдена и демократические сила надеялись получить дополнительную поддержку американцев проведя законодательные инициативы. Однако оказалось, что при блокировки сенаторами, провести их просто невозможно.

При этом речь идет не только о «мелочах» для американского общества вроде борьбы с глобальным потеплением, но и очень серьезных болезненных вещах. В частности, расширения системы социальной защиты. Джо Манчин даже не стал обсуждать эти инициативы, а просто вышел из переговорного процесса и отказался от сотрудничества даже с сопартийцами.

Позиция Манчина означает, что демократические силы во главе с Джо Байденом не смогут выполнить предвыборные обещания и получить необходимую поддержку американского общества перед предстоящими выборами в Конгресс. В условиях экономического и политического кризиса это станет началом конца президентства Джо Байдена, даже если в перспективе его администрация найдет выход из сложившегося положения.