Страны G20 отказались признать Россию виновной в проблемах мировой экономики

Двухдневная встреча министров финансов стран G20, то есть 20 крупнейших экономик мира, завершилась в субботу в Индонезии без совместного коммюнике.

Как сообщает Reuters, оценка действий России в Украине разделилась среди участников форума.

В ходе переговоров на индонезийском острове Бали главы министерств финансов искали ответы на продовольственный и энергетический кризис. Некоторые из них указывали на Россию как на источник проблемы.

Министры США, Австралии и Канады Джанет Йеллен, Джим Чалмерс и Христя Фриланд отметили в пятницу, что российская спецоперация в Украине потрясла мировую экономику.

Убедить всех участников встречи в такой позиции не удалось, тем более что среди них был замминистра финансов России Тимур Масимов, а его начальник — Антон Силуанов — связывался с Бали по видеосвязи.

Индонезия, председательствующая в G20, воздерживается от исключения России из встреч группы, в том числе из ноябрьского саммита лидеров, несмотря на новые призывы к этому со стороны западных стран.