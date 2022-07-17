Страны G20 отказались признать Россию виновной в проблемах мировой экономики
Двухдневная встреча министров финансов стран G20, то есть 20 крупнейших экономик мира, завершилась в субботу в Индонезии без совместного коммюнике.
Как сообщает Reuters, оценка действий России в Украине разделилась среди участников форума.
В ходе переговоров на индонезийском острове Бали главы министерств финансов искали ответы на продовольственный и энергетический кризис. Некоторые из них указывали на Россию как на источник проблемы.
Министры США, Австралии и Канады Джанет Йеллен, Джим Чалмерс и Христя Фриланд отметили в пятницу, что российская спецоперация в Украине потрясла мировую экономику.
Убедить всех участников встречи в такой позиции не удалось, тем более что среди них был замминистра финансов России Тимур Масимов, а его начальник — Антон Силуанов — связывался с Бали по видеосвязи.
Индонезия, председательствующая в G20, воздерживается от исключения России из встреч группы, в том числе из ноябрьского саммита лидеров, несмотря на новые призывы к этому со стороны западных стран.
Опубликовано: Николай Скира
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