Дмитрий Медведев заявил, что российская военная спецоперация на Украине является вынужденной упреждающей самообороной.

Бывший российский президент Дмитрий Медвевев встретился с ветеранами Великой отечественной войны, рассказав им об истинных причинах спецоперации на Украине. По словам Медведева, с территории данного государства для России исходила неподдельная военная угроза, диктуемая местным правительством.

Спецоперация армии РФ на Украине является превентивным методом устранения данной военной угрозы, утверждает Дмитрий Медведев, подчёркивая, что опасность для России представляет украинское правительство, а не народ.