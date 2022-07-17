Медведев заявил об опасности «недобитых бандеровцев» для России

Дмитрий Медведев утверждает, что простые украинцы не являются врагами России, однако в этой стране есть элементы, угрожающие российской нацбезопасности.

17 июля экс-президент РФ Дмитрий Медведев сообщил, что простые украинские граждане не являются врагами России, однако на Украине проживают "недобитые бандеровцы". В случае остановки операции по денацификации Украины данные радикальные элементы угрожают национальной безопасности России, констатировал Медведев.

При этом бывший российский президент заявил, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было вынужденной мерой, поскольку России следовало начать превентивную защиту своих интересов в сфере неприкосновенности государственных границ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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