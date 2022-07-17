Politico: Евросоюз создал лазейку в санкциях на покупку золота из России

Издание Politico утверждает, что несмотря на жёсткие санкции Евросоюза против российского золота страны ЕС оставили за собой возможность покупать данный ресурс у Москвы неочевидным способом.

Вечером воскресенья итальянская газета Politico указала на брешь в санкциях Европейского союза, который ввёл эмбарго на золото из России. По словам авторов статьи, ЕС запретили покупать российское золото, однако сохранили за собой возможность приобретать готовые ювелирные изделия производства ЕС.

Журналисты Politico уверены, что лидеры Евросоюза намеренно создали лазейку в собственных санкциях с целью тайного приобретения российского золота, что также поможет пополнять казну Кремля.