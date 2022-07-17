The Statesman: Путин убивает шансы на президентство Байдена
Новостное агентство The Statesman сообщает, что Владимир Путин постепенно лишает Джо Байдена шансов оставаться президентом США.
Журналист индийского издания The Statesman Сунил Шаран утверждает, что Владимир Путин фактически "убивает" шансы Джозефа Байдена на то, что он останется президентом Соединённых Штатов. Также Шаран исключает возможность переизбрания Байдена на новый президентский срок в США из-за усилий Путина.
По мнению Сунила Шарана, американцы понимают, что посредством антироссийских санкций Джо Байден допустил рекордную инфляцию и рост на бензин в Соединённых Штатах, что лишит его возможности управлять данным государством в скором времени.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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