Медведев допустил растерзание РФ из-за отсутствия независимой внешней политики
Дмитрий Медведев утверждает, что Россию могут растерзать, если она не будет вести независимую внешнюю политику.
На встрече с ветеранами ВОВ Дмитрий Медведев заявил об уникальности России, указав на то, что она является самой большой страной в мире. По словам Медведева, территории Российской Федерации всегда надёжно охраняются самыми современными системами вооружений отечественного производства.
Вместе с тем Дмитрий Медведев допускает, что Россию могут растерзать в случае, если Москва не будет осуществлять независимую внешнюю политику. Одним из подобных независимых политических решений Медведев назвал начало спецоперации на Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Дом, похожий на жилище Люка Скайуокера из «Звездных войн», был продан за 296000 долларов
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга
Футбол является самым популярным видом спорта на планете
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу