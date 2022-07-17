Медведев допустил растерзание РФ из-за отсутствия независимой внешней политики

Дмитрий Медведев утверждает, что Россию могут растерзать, если она не будет вести независимую внешнюю политику.

На встрече с ветеранами ВОВ Дмитрий Медведев заявил об уникальности России, указав на то, что она является самой большой страной в мире. По словам Медведева, территории Российской Федерации всегда надёжно охраняются самыми современными системами вооружений отечественного производства.

Вместе с тем Дмитрий Медведев допускает, что Россию могут растерзать в случае, если Москва не будет осуществлять независимую внешнюю политику. Одним из подобных независимых политических решений Медведев назвал начало спецоперации на Украине.