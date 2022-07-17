Медведев: Украина хотела напасть на РФ из-за Крыма после вступления в НАТО

Дмитрий Медведев утверждает, что украинские войска планировали совершить нападение на Россию из-за нежелания признать Крым частью РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев утверждает, что нежелание НАТО признать Крым частью России могло привести к прямому военному столкновению с Североатлантическим альянсом. По данным Медведева, война между Россией и НАТО началась бы, если бы Украина вступила в этот военный блок.

Дмитрий Медведев уверен, что после присоединения к Североатлантическому альянсу Украина неизбежно бы напала на Россию с целью отсоединить Крым военным путём, а НАТО поддержало бы устремления Киева в соответствии с пятой статьёй устава альянса о коллективной безопасности.