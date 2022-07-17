Bild am Sonntag: 47% немцев заявили, что санкции больше вредят Германии, чем России

Согласно недавнему опросу, немцы считают, что санкции ударили по их стране сильнее или так же сильно, как и по самой России.

Большинство немцев сомневаются в эффективности западных санкций против России , введенных в ответ на российскую агрессию в Украине. Это результат опроса, проведенного Insa по поручению немецкой газеты Bild am Sonntag.

47% опрошенных заявили, что санкции больше вредят Германии, чем России. 36% считают, что обе стороны пострадали от санкций в равной степени. Только 12% считают, что РФ пострадала больше, чем Германия.

Причиной таких результатов называется страх перед экономическим кризисом в Германии. 74% опрошенных считают, что стране грозит экономический спад и рост безработицы. 83% ожидают дальнейшего роста цен.

Целых 83% респондентов ожидает, что в частных домохозяйствах может закончиться газ. 63% считают, что нормирование сырья коснется промышленных предприятий.

"Стратегия быстрого слома России с помощью санкций пока не удалась", - заявил в интервью газете председатель консервативного ХСС Маркус Зёдер. По его словам, западное оружие оказалось эффективнее объявленных санкций.

Зедер, который является премьер-министром Баварии, также указал, что правительство может столкнуться с трудным решением на следующей неделе. По его мнению, Россия может объявить, что сервисные работы по газопроводу "Северный поток-1" продлятся дольше, а взамен предложит запуск "Северного потока-2".