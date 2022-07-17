На въезде в Запорожскую область установили рекламу объединения с Россией
Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов показал, какой билборд установили на въезде в регион.
Вечером 17 июля официальный представитель временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов показал фотографию стенда, недавно установленного на въезде в регион. На стенде сообщается, что отныне Запорожская область "вместе с Россией".
В тот же день Рогов сообщил, что войска РФ контролируют порядка семидесяти процентов Запорожской области, однако ВСУ до сих пор занимают Запорожье. Владимир Рогов посоветовал Зеленскому поскорее вывести армию Украины из региона, заявив о предрешённости освобождения этих территорий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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