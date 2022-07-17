Патриарх Кирилл связал самые жестокие Мировые войны с желанием уничтожить Россию

Российский Патриарх Кирилл нашёл взаимосвязь между войнами в мире и желанием уничтожить Россию.

17 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что западные политические режимы на протяжении мировой истории пытались уничтожить Россию, ввиду чего российское государство никогда не могло жить спокойной жизнью. Вместе с тем Патриарх отметил, что Россия всегда побеждала своих неприятелей на поле боя.

Также Патриарх Кирилл утверждает, что причиной неизбежной победы России в военных мировых конфликтах является не только талант Верховного главнокомандующего и российских солдат, но и воля Бога.