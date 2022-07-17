Социалисты Молдовы пожаловались общественности на скрытый старт территориальной реформы

Представители социалистической партии заявили, что власти Молдовы тайно начали проводить территориально-административную реформу в стране.

Об этом событии сообщил депутат парламента от социалистической партии Адела Рэйляну.

В своих социальных сетях он изложил своим подписчикам, что правительство Молдовы запускают новый виток реформ. И посетовал на то, что данные реформы не обсуждались публично, а граждане и местные органы власти небыли поставлены в известность по поводу окончательного решения о принятии реформ.

Ранее в городе Бухаресте состоялось заседание «Платформы поддержки Молдавии». В инициативную группу вошли представители Германии Румынии и Франции.

По окончанию заседания, в ряде Румынских СМИ появилось информация, что данные страны поддержат проведение реформ в Молдове.

Итоговый план реформ находиться ещё в разработке. Однако, ориентируясь на прошлогодние планы проведения территориальной реформы, рядом экспертов выражалось мнение, о том, что Молдавское правительство планирует упразднить районы и ввести систему регионов.

Также на проведении административно-территориальной реформы настаивали МВФ и другие западные кредиторы. С изменением политического курса новое молдавское правительство движется в русле рыночных реформ. В свете этого становиться очевидным негодование представителей социалистической партии.