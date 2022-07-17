На Кубе водители неделями стоят в очереди за дизельным топливом

Водителям на Кубе приходится по несколько дней ждать своей очереди, чтобы заправиться дизельным топливом. На заправках стоят огромные очереди.

Причина такой ситуации заключается в том, что чиновники отправляют дефицитное дизельное топливо на электростанции, а не на автозаправки.

Нехватка топлива на Кубе случалась и раньше, но нынешнюю ситуацию водители называют очень серьезной. Особенно много проблем возникает у таксистов и перевозчиков грузов.

Для многих из них это единственный источник дохода для содержания семей. Водители возмущены тем, что платят налоги, но сталкиваются с такими сложностями.

В очередях водители составляют списки ожидающих и ежедневно обновляют их, пока не приедет цистерна с топливом.

Те, кто живет недалеко от заправки, могут на время съездить домой и отслеживать ситуацию в очереди через группу WhatsApp.

На кубинских автозаправках запрещено заливать топливо в любые емкости, кроме бака автомобиля. При этом официальные лица не дают никаких объяснений и комментариев.

Директор Энергетической программы Латинской Америки и Карибского бассейна Техасского университета в Остине Хорхе Пиньон говорит, что Венесуэла не отправляет Кубе необходимое количество дизельного топлива.

В Венесуэле возникли сложности с добычей ископаемых из-за экономического кризиса, бесхозяйственности, эмбарго США.

Пиньон отмечает, что Куба может воспользоваться поставками нефти из России, за которую впоследствии заплатит Венесуэла. Недавно международные СМИ сообщили, что на Кубу прибыл российский танкер, перевозящий 700 000 баррелей нефти. Комментариев властей не последовало.