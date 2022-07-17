НАСА планирует найти планеты, пригодные для жизни, с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

На днях Джо Байден и НАСА опубликовали несколько фотографий, сделанных телескопом Джеймса Уэбба. На них изображены скопления галактик, экзопланеты, умирающая звезда. В ближайшие 20 лет таких фотографий будет значительно больше.

Научный сотрудник программы JWST в НАСА Эрик Смит сообщил, что эти фото были тренировочными. Он сказал, что открытия еще даже не начинались, а перспективы телескопа потрясающие.

Космическая лаборатория сможет заглянуть в ранние звезды и галактики, показать объекты такими, какими они были после большого взрыва 14 млрд лет назад.

Еще одним направлением станет изучение экзопланет, их атмосферы и условий. Это очень важно для поиска планет, пригодных для жизни. Телескоп будет изучать и Солнечную систему.

Некоторые экзопланеты, которые могут оказаться пригодными для жизни, не слишком далеки. В 40 световых годах от Земли есть несколько планет ее размера, которые вращаются вокруг одной звезды.

Эта система получила название TRAPPIST-1, и ученые считают, что условия там благоприятны для жизни.

Обсерватория может наблюдать за самыми отдаленными областями космоса. Не исключено, что в зоне Златовласки или регионах солнечных систем, далеких от главной звезды, будут найдены какие-то формы жизни, т.е. инопланетяне.

Сейчас телескоп Уэбба находится примерно в миллионе миль от Земли, откуда десятки инженеров, ученых и исследователей следят, чтобы у него все было хорошо.