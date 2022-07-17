Медведев пригрозил Украине «Судным днем» в случае вооруженной атаки на Крым

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что отказ Украины и стран НАТО признать Крым российским представляет собой системную угрозу для России, сообщает ТАСС.

Об этом он заявил в ходе встречи с ветеранами в Волгограде.

"Это прямая и однозначная угроза, особенно учитывая то, что произошло в Крыму. Крым вернулся в состав России", - говорится в сообщении, которое цитирует российское агентство ТАСС.

Медведев утверждал, что "каждая страна имеет право на самооборону" и даже на "превентивную самооборону".

"Это не просто ответ на чьи-то враждебные действия. Это действия, направленные на устранение военной угрозы", - указал он.

Экс-президент также пригрозил украинцам, что если они решат напасть на Крым, то получат ответ.

"Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые время от времени появляются там с какими-то заявлениями, тоже пытаются нам угрожать - я имею в виду нападение на Крым и так далее. Если это произойдет, Судный день для них наступит очень быстро. Им будет очень трудно спрятаться", - пригрозил Медведев.

