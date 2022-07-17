Правительство Ирана сообщило о получении средств для создания ядерной бомбы
Иранские власти заявили о заполучении средств, с помощью которых страна сможет создать собственную ядерную бомбу.
Пресс-служба правительства Ирана уведомляет, что за последние несколько дней страна смогла обогатить собственный уран до 60 процентов. Местные власти уверены, что в скором времени смогут обогащать уран до девяноста процентов, что позволит Ирану создать первую в истории собственную ядерную бомбу.
Вместе с тем, в пресс-релизе иранского правительства утверждается, что в Иране ещё не приняли решение о создании ядерного оружия. Примечательно, что накануне во время визита в страны Ближнего Востока Джо Байден заявил, что США никогда не допустят, чтобы у Ирана появилось собственное оружие массового поражения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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