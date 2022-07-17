Defense Express: ВСУ уже сейчас могут нанести удар по Крыму из HIMARS

Издание Defense Express утверждает, что украинские войска могут наносить ракетные удары по территории Крыма уже сейчас.

Аналитик издания Defense Express Иван Киричевский утверждает, что вооружённые силы Украины в состоянии атаковать инфраструктуру Крыма уже сейчас, задействовав для этого реактивные системы залпового огня HIMARS. По словам Киричевского, даже сейчас снаряды с дальнобойностью в 80 километров позволяют ВСУ наносить удары по железной дороге и аэропорту Крыма.

Также Иван Киричевский утверждает, что США должны передать Украине системы ATACMS для РСЗО HIMARS. Данные снаряды могут поражать цели за 300 километров от места пускА, что позволит ВСУ атаковать Крымский мост.