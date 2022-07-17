Шольц заявил, что Евросоюз переживает исторические преобразования
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз переживает исторические изменения.
Глава ФРГ Олаф Шольц 17 июля опубликовал в издании Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung статью по поводу текущего геополитического положения ЕС.
Шольц пишет, что в данный момент наблюдаются огромные турбулентности, которые Европе стоит преодолеть для того, чтобы укрепить свои позиции в геополитике.
Руководитель правительства ФРГ заявил, что постоянные конфликты между странами Евросоюза делают союз слабее.
Шольц сказал, что сейчас наблюдается поворотный момент.
Немецкий лидер заявил, что Европейскому союзу необходимо согласовать миграционную и оборонную политику.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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