Шольц заявил, что Евросоюз переживает исторические преобразования

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз переживает исторические изменения.

Глава ФРГ Олаф Шольц 17 июля опубликовал в издании Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung статью по поводу текущего геополитического положения ЕС.

Шольц пишет, что в данный момент наблюдаются огромные турбулентности, которые Европе стоит преодолеть для того, чтобы укрепить свои позиции в геополитике.

Руководитель правительства ФРГ заявил, что постоянные конфликты между странами Евросоюза делают союз слабее.

Шольц сказал, что сейчас наблюдается поворотный момент.

Немецкий лидер заявил, что Европейскому союзу необходимо согласовать миграционную и оборонную политику.