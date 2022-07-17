Зеленский уволил главу СБУ Баканова и Генпрокурора Украины Венедиктову
Владимир Зеленский принял решение о ряде кадровых перестановок на высших государственных постах Украины.
Вечером 17 июля украинское информационное агентство "УНИАН" сообщило, что Владимир Зеленский уволил генерального прокурора Украины Ирину Венедиктова и главу СБУ Ивана Баканова.
О причинах внезапного увольнения данный должностных лиц не сообщается, однако ряд западных новостных изданий ранее сообщало, что Зеленский принял решение уволить Баканова уже давно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново в Брянской области России
Зеленский уволил генпрокурора Украины и главу СБУ
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга
Зеленский уволил Венедиктову и Баканова с занимаемых должностей
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу