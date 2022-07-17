Зеленский уволил главу СБУ Баканова и Генпрокурора Украины Венедиктову

Владимир Зеленский принял решение о ряде кадровых перестановок на высших государственных постах Украины.

Вечером 17 июля украинское информационное агентство "УНИАН" сообщило, что Владимир Зеленский уволил генерального прокурора Украины Ирину Венедиктова и главу СБУ Ивана Баканова.

О причинах внезапного увольнения данный должностных лиц не сообщается, однако ряд западных новостных изданий ранее сообщало, что Зеленский принял решение уволить Баканова уже давно.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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