Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Евросоюз уже ощутил эффект от антироссийских санкций.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на заявление по поводу санкций главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

Ранее Боррель сказал, что жителям европейских государств стоит подождать, пока санкции против России заработают.

Захарова говорит, что Европа уже дождалась эффекта от антироссийских санкций. Пресс-секретарь МИД РФ сказала, что многие европейцы уже почувствовали их на своем благосостоянии.

По ее словам, африканцы и азиаты, а также жители других континентов, уже пострадали от рестрикций Вашингтона и Брюсселя.