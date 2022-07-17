Советник Хаменеи заявил, что Иран готов к производству ядерного оружия
Камаль Харрази, советник высшего духовного и политического лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи заявил, что у его страны есть технические возможности для производства ядерного оружия, но руководство еще не решило, делать ли это.
"За несколько дней нам удалось обогатить уран до 60%, мы также можем легко производить уран с обогащением до 90%", - заявил Харрази, слова которогоприводит агентство Reuters.
Переговоры Ирана с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией, а также косвенно с США в течение нескольких месяцев в Вене по возобновлению ядерной сделки 2015 года были приостановлены в марте.
Несколько раундов переговоров не привели к соглашению .
28 июня в столице Катара возобновились непрямые переговоры между США и Ираном.
В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вывел свою страну из соглашения 2015 года, согласно которому Иран не должен был обогащать уран до уровня выше 3,67%.
Опубликовано: Николай Скира
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