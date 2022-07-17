Советник Хаменеи заявил, что Иран готов к производству ядерного оружия

Камаль Харрази, советник высшего духовного и политического лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи заявил, что у его страны есть технические возможности для производства ядерного оружия, но руководство еще не решило, делать ли это.

"За несколько дней нам удалось обогатить уран до 60%, мы также можем легко производить уран с обогащением до 90%", - заявил Харрази, слова которогоприводит агентство Reuters.

Переговоры Ирана с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией, а также косвенно с США в течение нескольких месяцев в Вене по возобновлению ядерной сделки 2015 года были приостановлены в марте.

Несколько раундов переговоров не привели к соглашению .

28 июня в столице Катара возобновились непрямые переговоры между США и Ираном.

В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вывел свою страну из соглашения 2015 года, согласно которому Иран не должен был обогащать уран до уровня выше 3,67%.