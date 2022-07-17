Олаф Шольц призывает отменить национальное право вето в Евросоюзе
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Еврособз больше не может себе позволить сохранять национальное право вето области внешней политики и безопасности.
Шольц считает, что от такого права нужно отказаться, чтобы сохранить ведущую роль в мировой политике.
В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Олаф Шольц пояснил, что российско-украинский конфликт требует положить конец эгоистической блокаде европейских решений отдельными государствами-членами.
Канцлер подчеркнул, что такое решение обязательно должно быть принято, чтобы Евросоюз был услышан в мире конкурирующих великих держав.
Ранее Киев и его западные союзники критиковали Шольца за то, что Германия не заняла руководящую позицию в кризисе. Канцлер отверг это обвинение.
В связи с ситуацией на Украине, Германия ввела серьезные изменения в свое оборонной политике после десятилетий военной сдержанности.
Берлин взял на себя активную внешнеполитическую роль, поскольку Германия в этом году возглавляет G7.
Шольц считает, что Большая семерка и другие страны могли бы работать вместе, чтобы найти решение мирового продовольственного кризиса, пандемии, изменений климата.
Опубликовано: Светлана Репина
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