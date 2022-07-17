Олаф Шольц призывает отменить национальное право вето в Евросоюзе

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Еврособз больше не может себе позволить сохранять национальное право вето области внешней политики и безопасности.

Шольц считает, что от такого права нужно отказаться, чтобы сохранить ведущую роль в мировой политике.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Олаф Шольц пояснил, что российско-украинский конфликт требует положить конец эгоистической блокаде европейских решений отдельными государствами-членами.

Канцлер подчеркнул, что такое решение обязательно должно быть принято, чтобы Евросоюз был услышан в мире конкурирующих великих держав.

Ранее Киев и его западные союзники критиковали Шольца за то, что Германия не заняла руководящую позицию в кризисе. Канцлер отверг это обвинение.

В связи с ситуацией на Украине, Германия ввела серьезные изменения в свое оборонной политике после десятилетий военной сдержанности.

Берлин взял на себя активную внешнеполитическую роль, поскольку Германия в этом году возглавляет G7.

Шольц считает, что Большая семерка и другие страны могли бы работать вместе, чтобы найти решение мирового продовольственного кризиса, пандемии, изменений климата.