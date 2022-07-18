Япония может подержать свои компании в попытках остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин 2»

Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что правительство Японии планирует поддержать Mitsui & Co и Mitsubishi Corp в их попытках остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

На фоне роста напряженности между Токио и Москвой в связи с ситуацией на Украине пока неизвестно, останутся ли в консорциуме японские фирмы.

Япония не располагает богатыми природными ресурсами. Сейчас страна столкнулась с высоким риском для своей энергетической безопасности из-за дефицита поставок и высоких цен.

10% сжиженного газа импортируется в страну из России, в основном по долгосрочному контракту «Сахалин 2».

Государственному российскому «Газпрому» принадлежит 50% плюс одна акция в проекте, японским Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

В прошлом месяце Россия решила создать фирму, которая возьмет на себя все права и обязанности Sakhalin Energy Investment Co на Дальнем Востоке России в условиях санкций Запада, введенных против Москвы.

Представители Mitsui и Mitsubishi заявили в субботу, что компании обсудят этот вопрос в сотрудничестве с правительством, а также со своими партнерами.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство будет работать с частным сектором по этому вопросу, поскольку Япония стремится обеспечить свои правильные и стабильные поставки сжиженного природного газа.