Лавров обвинил Украину и её западных кураторов в инсценировках на «крови»

Министр иностранных дел Сергей Лавров осудил попытки украинского режима совместно с западными покровителями демонизировать Россию в глазах мировой общественности.

17 июля глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в своём официальном пресс-релизе прокомментировал попытки киевского режима и западных стран устроить провокации против РФ.

Лавров считает, что из-за осознания безвыходности своего положения правительство Украины пытается устраивать кровавые провокации, чтобы развить русофобию в международном общественном сознании. Российский дипломат отмечает, что Минобороны РФ до сих пор пресекает неудачные попытки ВСУ провокаций «на крови».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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