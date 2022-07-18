Лавров призвал страны Запада вернуться из мира иллюзий на землю

Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал лидерам стран Запада принять факт того, что все их инсценировки против России не сработают.

В воскресенье, 17 июля 2022 года, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пресс-релизе посетовал Западному миру спуститься с небес на землю и отказаться от своих неосуществимых иллюзий.

Лавров также отмечает, что западным странам уже давно пора начать заниматься настоящий дипломатией, а не вести политические игры направленные против России по «шулерским правилам».