Лавров призвал страны Запада вернуться из мира иллюзий на землю
Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал лидерам стран Запада принять факт того, что все их инсценировки против России не сработают.
В воскресенье, 17 июля 2022 года, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пресс-релизе посетовал Западному миру спуститься с небес на землю и отказаться от своих неосуществимых иллюзий.
Лавров также отмечает, что западным странам уже давно пора начать заниматься настоящий дипломатией, а не вести политические игры направленные против России по «шулерским правилам».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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