BBC: британский наёмник попал в плен на территории ДНР

Гражданин Великобритании, участвующий в боевых действиях на Украине, был взят в плен солдатами союзных войск РФ и ДНР.

17 июля британская радиовещательная компания BBC сообщила о том, что ещё один гражданин Соединённого Королевства Великобритании был взят в плен на территории Донецкой Народной Республики.

Согласно информации BBC, пленённому наёмнику ВСУ Джону Хардингу, который сражался на Украине против России и получал за это денежное вознаграждение, грозит смертная казнь за военные преступления.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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