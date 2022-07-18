Гражданин Великобритании, участвующий в боевых действиях на Украине, был взят в плен солдатами союзных войск РФ и ДНР.

17 июля британская радиовещательная компания BBC сообщила о том, что ещё один гражданин Соединённого Королевства Великобритании был взят в плен на территории Донецкой Народной Республики.

Согласно информации BBC, пленённому наёмнику ВСУ Джону Хардингу, который сражался на Украине против России и получал за это денежное вознаграждение, грозит смертная казнь за военные преступления.