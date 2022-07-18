Мужчина открыл стрельбу в торговом центре в Индиане, убив 4 человек
18 июля неизвестный ворвался в торговый центр американского города Индиана с автоматическим оружием, открыв беспорядочный огонь по мирным гражданам.
Утром понедельника в торговом центре Greenwood Park, расположенном в Индиане, неизвестный американец открыл огонь из автоматический винтовки, смертельно ранив четверых человек, находившихся в здании. Ещё двух человек нападавший сумел ранить.
По данным полиции штата Индиана, случайный очевидец событий смог ликвидировать стрелка, открывшего огонь в торговом центре. Известно, что у убившего преступника также было огнестрельное оружие.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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