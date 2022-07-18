Лавров: наводчики РСЗО HIMARS из НАТО руководят ВСУ «на земле»

Глава МИД России Сергей Лавров уверен, что ударами ВСУ из ракетных систем HIMARS по позициям войск РФ руководят кураторы из НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью газете "Известия", где заявил, что натовские кураторы "на земле" руководят ракетными атаками армии Украины из реактивной системы залпового огня HIMARS. Также Лавров выразил уверенность, что в Европе ещё есть политики, осознающие возможные негативные последствия от присутствия командиров НАТО на Украине.

При этом Сергей Лавров отметил, что наличие "Химарсов" у ВСУ не влияет на способность российских войск неизбежно добиваться выполнения всех поставленных задач спецоперации.