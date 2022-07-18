Зеленский уволил главу СБУ Баканова и генпрокурора Венедиктову

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в воскресенье уволил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Зеленский сообщил, что к настоящему времени среди сотрудников прокуратуры, следственных органов и других правоохранительных органов зарегистрировано 651 уголовное дело о государственной измене и сотрудничестве с врагом.

Указы с решением об увольнении Венедиктовой и Баканова от 17 июля были опубликованы в воскресенье вечером на сайте украинского президента. Обязанности генпрокурора взял на себя бывший заместитель ведомства Алексей Симоненко. Отдельного указа президента о назначении главы СБУ до сих пор нет.

На данный момент кандидатом на эту должность является Василий Малюк — действующий депутат, сообщает портал hromadske.ua.

Слухи об увольнении Ивана Баканова в связи с выявленными предателями в структурах СБУ ходили и раньше. Зеленский тогда объяснил, что если бы он хотел уволить Баканова, то уже сделал бы это.

Президент сообщил, что к настоящему времени среди сотрудников прокуратуры, следственных органов и других правоохранительных органов зарегистрировано 651 уголовное дело о государственной измене и сотрудничестве с врагом.

По словам Зеленского, более 60 сотрудников прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины, сообщает портал hromadske.ua.

"Такая череда преступлений против основ национальной безопасности государства и зафиксированные связи между украинскими силовиками и российскими спецслужбами вызывают очень серьезные вопросы. На каждый из этих вопросов будет дан правовой ответ", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что в Украине продолжаются проверки правоохранительных органов и на их основе должны приниматься кадровые решения.