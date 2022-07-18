Правительство Нигерии готово рассмотреть признание независимости ДНР и ЛНР

В нигерийском правительстве сообщили о готовности рассмотреть возможность признания независимости республик Донбасса.

18 июля посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху заявил, что его страна готова официально рассмотреть вопрос признания независимости Донецкой и Луганской Народных республик в случае, если данные территориальные формирования обратятся с подобной просьбой к властям нигерийского государства.

К текущему моменту независимость республик Донбасса помимо России признана Северной Кореей, Сирией, Южной Осетией и Абхазией. Примечательно, что Сирия и КНДР признали независимость ДНР и ЛНР лишь в этом месяце.