Правительство Нигерии готово рассмотреть признание независимости ДНР и ЛНР
В нигерийском правительстве сообщили о готовности рассмотреть возможность признания независимости республик Донбасса.
18 июля посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху заявил, что его страна готова официально рассмотреть вопрос признания независимости Донецкой и Луганской Народных республик в случае, если данные территориальные формирования обратятся с подобной просьбой к властям нигерийского государства.
К текущему моменту независимость республик Донбасса помимо России признана Северной Кореей, Сирией, Южной Осетией и Абхазией. Примечательно, что Сирия и КНДР признали независимость ДНР и ЛНР лишь в этом месяце.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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