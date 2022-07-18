Мужчина открыл стрельбу из винтовки в торговом центре в американском Гринвуде, много жертв

В результате стрельбы в торговом центре в Гринвуде, штат Индиана, четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление местной полиции. Один из убитых - предполагаемый стрелок.

Мужчина, вооруженный винтовкой, открыл огонь на фуд-корте в торговом центре Greenwood Park Mall, сообщил Джим Айсон, начальник полицейского управления Гринвуда. Нападавший был убит вооруженным гражданским лицом.

По словам Айсона, полиция конфисковала подозрительный рюкзак, который находился в туалете возле фуд-корта.

Офицеры отправились в торговый центр около 18:00 в ответ на сообщение о стрельбе.

Власти обыскивают остальные помещения в поисках новых жертв, но считают, что стрельба велась только на фуд-корте, расположенном в торговом центре.

"Мы в ужасе от еще одного инцидента такого типа в нашей стране", — сказал Крис Бейли, заместитель начальника полиции Индианаполиса.